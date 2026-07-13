В уфимском парке озеро стало зелёным и в нём завелись черепахи
22:54, 13 июл 2026
В парке Якутова в Уфе озеро Солдатское позеленело и теперь воняет. Вода стала ядовито-зелёного цвета, но это не остановило ни уток с утятами, ни стаи голубей, ни — что совсем неожиданно — черепах.
Черепах в озере раньше не было. Местные уверены: кто-то просто принёс питомцев и выпустил. Это красноухие черепахи, их выдают оранжевые полосы у «ушей» и пёстрый панцирь. Теперь они греются на берегу посреди цветущего водоёма.
В муниципалитете заявили, что смонтировали дополнительную систему аэрации, ежедневно очищают озеро от тины и водорослей, взяли пробы воды на анализ.
Виновников «цветения» нашли тоже. По словам отдыхающих, горожане регулярно приходят в парк с хлебом и семечками, чтобы покормить птиц. Размокший хлеб оседает на дно и разгоняет биологические процессы. Уфимцев попросили птиц не кормить.
Озеро Солдатское — карстовое, оформлено как водоём в 1824 году. Двести лет держалось. Не устояло перед батоном.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.