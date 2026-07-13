В Башкирии откроют два новых пансионата для пожилых на 127 мест

23:18, 13 июл 2026

В сентябре в Кушнаренковском районе откроется пансионат для пожилых на 70 мест. Следом объект на 55 мест в Кугарчинском районе. Оба по схеме государственно-частного партнёрства.

Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ольга Кабанова.

Это будет уже шестой частный пансионат в республике, открытый по концессионному соглашению.

По данным министерства, социальную помощь в Башкирии получают больше 53 тысяч человек. Почти 9,5 тысячи из них живут в домах-интернатах и психоневрологических учреждениях, ещё 29,7 тысячи — обслуживаются на дому.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI