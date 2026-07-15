Уфу зальёт дождями

22:42, 15 июл 2026

В ночь с 15 на 16 июля на северо-восток Башкирии придут сильные ливни с грозами. Дальше — неделя переменчивой погоды с короткими просветами.

По данным Башгидромета, в четверг ночью в Уфе около +15°C, днём до +24°C. Звучит почти по-летнему, но без осадков не обойдётся. Ветер западный, порывы в отдельных районах республики достигнут до 20 м/с. В туман видимость на дорогах упадёт до 500 метров.

Пятница принесёт сухую ночь, зато день снова окажется дождливым. В субботу небо затянет полностью, температура днём просядет до +22°C. Воскресенье добавит до 18 мм осадков, это уже ощутимо.

Сухой и солнечный день наступит только в среду, 22 июля. Семь дней ожидания ради +28°C и ясного неба.

Тем, кто планировал шашлыки на эти выходные, Росгидромет сочувствует молча.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Allbashkiria.ru