В МЧС Башкирии предупредили о подтоплениях: реки выйдут из берегов до 20 июля

23:01, 15 июл 2026

С 16 по 20 июля в Башкирии несколько рек выйдут на пойму и зальют низины. МЧС республики объявило предупреждение о подтоплениях.

По данным пресс-службы ведомства, уровень воды будет колебаться по всему региону. Под угрозой окажутся участки местности вблизи рек.

Ведомство просит жителей зон возможного подтопления действовать заранее: перенести документы, ценности и запасы еды на верхние этажи или возвышенные места. Отдельно предупреждают: не подходить к оборванным проводам ЛЭП и обходить ненадёжные строения.

Ближайший день картину усугубят дожди с грозами, в отдельных районах — градом. Порывистый ветер днём. Температура - до +27°С. На юге региона осадки не ожидаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru