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В Уфе 17 июля ожидаются грозы и туман

В Уфе 17 июля ожидаются грозы и туман

22:58, 16 июл 2026

В ночь с 16 на 17 июля север и восток Башкортостана уйдут под ливни и грозы. Уфа получит свою порцию — кратковременные дожди с грозами днём и туман ранним утром.

По данным Башгидромета, в отдельных районах порывы западного ветра достигнут 20 м/с. На дорогах во время дождя видимость местами упадет до 1–2 км, а во время утреннего тумана - до 500 метров и меньше.

Температура в Уфе: ночью +15…+17°C, днём +23…+25°C.

Выходные ситуация не улучшится. В субботу, 18 июля, влажность в Уфе днём достигнет до 91%, дышать будет примерно, как в бане. Воскресенье обещает чуть больше солнца и до +24°C, но дожди не прекратятся.

Зонт можно не убирать до понедельника.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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