Механик-водитель из Уфы получил медаль ЛНР за эвакуацию танка в ходе боя

23:29, 16 июл 2026

Старший механик-водитель Рустем Ишмаев с позывным «Ишмай» эвакуировал повреждённый танк с линии огня, прямо под артиллерийским обстрелом и непрерывными атаками беспилотников. За это его наградили сразу двумя медалями: «Участнику СВО» и государственной наградой Луганской Народной Республики «За отвагу».

По данным «Башкирского батальона», танк батальона имени Сергея Зорина получил повреждения во время огневого удара по позициям противника. Ишмаев не стал ждать затишья и быстро вывел машину в безопасное место, пока вокруг рвались снаряды.

До фронта Ишмаев работал водителем экскаватора на вахте в Октябрьском районе Уфы. На войну ушёл добровольцем.

Воюет он на Т-90, которому экипаж дал имя «Ёжик» — за характерную защитную конструкцию. Противник атакует машину дронами почти в каждом выезде, в том числе на оптоволокне: такие беспилотники средства РЭБ не берут.

Экипаж придумал решение. На танке установлен «мангал» — сварная решётка, о тросы которой дроны взрываются, не причиняя вреда машине. Именно смекалка, по словам самого Ишмаева, вытаскивает их из ситуаций, которые иначе выглядели бы безнадёжными.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: «Башкирский батальон» | МАКС