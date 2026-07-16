Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Механик-водитель из Уфы получил медаль ЛНР за эвакуацию танка в ходе боя

Механик-водитель из Уфы получил медаль ЛНР за эвакуацию танка в ходе боя

23:29, 16 июл 2026

Старший механик-водитель Рустем Ишмаев с позывным «Ишмай» эвакуировал повреждённый танк с линии огня, прямо под артиллерийским обстрелом и непрерывными атаками беспилотников. За это его наградили сразу двумя медалями: «Участнику СВО» и государственной наградой Луганской Народной Республики «За отвагу».

По данным «Башкирского батальона», танк батальона имени Сергея Зорина получил повреждения во время огневого удара по позициям противника. Ишмаев не стал ждать затишья и быстро вывел машину в безопасное место, пока вокруг рвались снаряды.

До фронта Ишмаев работал водителем экскаватора на вахте в Октябрьском районе Уфы. На войну ушёл добровольцем.

Воюет он на Т-90, которому экипаж дал имя «Ёжик» — за характерную защитную конструкцию. Противник атакует машину дронами почти в каждом выезде, в том числе на оптоволокне: такие беспилотники средства РЭБ не берут.

Экипаж придумал решение. На танке установлен «мангал» — сварная решётка, о тросы которой дроны взрываются, не причиняя вреда машине. Именно смекалка, по словам самого Ишмаева, вытаскивает их из ситуаций, которые иначе выглядели бы безнадёжными.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сержант из Башкирии под обстрелом противника спас экипаж из горящего леса

Читайте также:

Сержант из Башкирии под обстрелом противника спас экипаж из горящего леса
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
Теги: спецоперация
Читайте также

Сержант из Башкирии под обстрелом противника спас экипаж из горящего леса
Общество в Башкирии
Сержант из Башкирии под обстрелом противника спас экипаж из горящего леса
Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов
Разведчик из Башкирии с позывным «ЛИС» спас боевого товарища
Общество в Башкирии
Разведчик из Башкирии с позывным «ЛИС» спас боевого товарища
Не прошел челлендж — британские СМИ признали уничтожение танка Challenger в Курской области
Россия/мир
Не прошел челлендж — британские СМИ признали уничтожение танка Challenger в Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен