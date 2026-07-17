В Уфе ожидается резкое потепление до +30°C

22:40, 17 июл 2026

В субботу Уфу накроют ливни с грозами и возможным градом. Зонтики — обязательны.

Ветер развернётся с юго-западного на северный, порывы достигнут 14 м/с. Ночью +12…+14°C, днём — не выше +22°C.

С понедельника дожди постепенно отступят. Вторник принесёт уже +28°C и сухое небо, среда закрепит результат. По данным Росгидромета, облака начнут расходиться ближе к середине недели.

❗️ К пятнице, 24 июля, Уфа выйдет на +30°C — почти ясное небо, лёгкий восточный ветер. Атмосферное давление всю неделю в норме: 747–753 мм рт. ст.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru