В Уфе ожидается резкое потепление до +30°C
22:40, 17 июл 2026
В субботу Уфу накроют ливни с грозами и возможным градом. Зонтики — обязательны.
Ветер развернётся с юго-западного на северный, порывы достигнут 14 м/с. Ночью +12…+14°C, днём — не выше +22°C.
С понедельника дожди постепенно отступят. Вторник принесёт уже +28°C и сухое небо, среда закрепит результат. По данным Росгидромета, облака начнут расходиться ближе к середине недели.
❗️ К пятнице, 24 июля, Уфа выйдет на +30°C — почти ясное небо, лёгкий восточный ветер. Атмосферное давление всю неделю в норме: 747–753 мм рт. ст.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru