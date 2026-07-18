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В Башкирии 19 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град

В Башкирии 19 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град

21:10, 18 июл 2026

Башгидромет обещает жителям республики 19 июля не самое приятное утро: туман на дорогах с видимостью до 500 метров и ниже.

Днём погода разойдётся не на шутку. По всему региону пройдут ливни и грозы, местами выпадет град. Северный и северо-западный ветер разгонится до 10 м/с, с порывами — до 15 м/с.

Ночью воздух остынет до +10…+15°C, днём прогреется до +20…+25°C. В Уфе чуть теплее: +12…+14°C ночью и +22…+24°C в разгар дня.

Туман на трассах с утра, град в середине дня — и всё это при вполне летних температурах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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