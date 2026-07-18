Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Башкирии

21:18, 18 июл 2026

Путин присвоил звание «Мать-героиня» Фаназии Такаловой из Зилаирского района Башкирии. Награду вручили в День семьи, любви и верности.

Такалова родилась в деревне Муллакаево Аскинского района. Послевоенное детство оказалось коротким — после четвёртого класса она пошла работать. В 18 лет вышла замуж и переехала в Зилаирский район.

Всю жизнь проработала в совхозе «Матраевский» телятницей и дояркой. Вместе с мужем Миром Ганиулловичем подняли десятерых детей, держали подсобное хозяйство. Сейчас у неё 22 внука и 5 правнуков.

По информации главы Башкирии Радия Хабирова, к этой награде Такалова шла уже с орденами «Материнская слава» всех трёх степеней, медалью Материнства и статусом «Ветерана труда».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com / Радий Хабиров