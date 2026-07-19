В Башкирии простились с ветераном Росгвардии и обладателем крапового берета
21:18, 19 июл 2026
Игорь Калмаков из Белорецка погиб в зоне СВО. Ему было 56 лет.
Калмаков служил во Внутренних войсках — нынешней Росгвардии — ещё с конца 1980-х. За годы службы заслужил краповый берет: это не звание и не награда, а квалификационный знак, который сдают в ходе изнурительного экзамена и получают единицы.
По данным администрации Белорецкого района, на передовую он отправился добровольно.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
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