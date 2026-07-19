В Башкирии ожидается жара до +30 градусов, но с грозами и градом

21:34, 19 июл 2026

В понедельник, 20 июля, воздух в Башкирии прогреется до +26 градусов. После затяжной прохлады республика снова увидит лето.

По данным Башгидромета, ночью столбик термометра опустится до +11…+16 градусов. Днём — тепло, но с оговорками: кратковременные дожди, местами грозы, а локально — ливни и град. Северный ветер с порывами до сильного добавит неприятных ощущений.

Во вторник, 21 июля, жара усилится до +30 градусов. Уже без упоминаний о граде.

Башкирия получила лето в комплекте с испытаниями.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Allbashkiria.ru