В Башкирии ожидается жара до +30 градусов, но с грозами и градом
21:34, 19 июл 2026
В понедельник, 20 июля, воздух в Башкирии прогреется до +26 градусов. После затяжной прохлады республика снова увидит лето.
По данным Башгидромета, ночью столбик термометра опустится до +11…+16 градусов. Днём — тепло, но с оговорками: кратковременные дожди, местами грозы, а локально — ливни и град. Северный ветер с порывами до сильного добавит неприятных ощущений.
Во вторник, 21 июля, жара усилится до +30 градусов. Уже без упоминаний о граде.
Башкирия получила лето в комплекте с испытаниями.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Allbashkiria.ru