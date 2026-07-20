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И.о. мэра Уфы объехал стройки и теперь знает, где ямы

И.о. мэра Уфы объехал стройки и теперь знает, где ямы

22:26, 20 июл 2026

Рустам Шарипов, неделю назад возглавивший администрацию Уфы, уже составил список городских проблем и он предсказуем до боли.

Дороги, дворы, коммунальные сети. Шарипов лично объехал объекты городского хозяйства и крупные стройки. До части районов ещё не добрался, но уже знает: главное — ямы. На следующий год и.о. мэра предложил запустить программу ямочного ремонта дворов по схеме 70/30: 70% вкладывает город, остаток — управляющие компании.

Жители не дали чиновнику просто осмотреться. На улице Ленина к Шарипову подбежала девушка с жалобой на нескошенную траву. В Орджоникидзевском районе - мужчина с рассказом про ямы во дворах. Оба случая и.о. мэра привёл как иллюстрацию «того, что беспокоит население».

Отдельная история — свалка в Черкассах. Старейший городской полигон ТБО исчерпал ресурс. Власти уже нашли деньги на проектирование: рядом появится новый полигон и мусоросортировочный комплекс. Средства выделят из бюджета МУПа и городской казны.

Ещё в повестке — нехватка школ и детсадов в новых микрорайонах и изношенные коммунальные сети, которые грозят авариями в отопительный сезон.

Шарипов обещает объезжать районы регулярно. Сидя в кабинете, говорит он, город не поймёшь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа
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