МЧС Башкирии предупреждает о грозах с ветром до 17 м/с
22:44, 20 июл 2026
21 июля в Башкирии ожидаются грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. Это сопоставимо со штормовым ветром по шкале Бофорта.
По данным МЧС республики, непогода охватит регион местами. Ведомство выпустило предупреждение для жителей и туристов.
Спасатели просят не купаться и не выходить на воду в лодках. На открытой местности лучше укрыться в подземных переходах или подъездах, держаться подальше от деревьев, столбов и рекламных щитов.
Тем, кто дома необходимо закрыть окна, отключить электроприборы и не стоять возле оконных стекол во время ударов молнии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
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