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В Уфу придет жара до +34°C и это надолго

В Уфу придет жара до +34°C и это надолго

22:04, 21 июл 2026

В Уфе начинается семидневный тепловой марафон. Температура не опустится ниже +30°C почти всю рабочую неделю, а к выходным повысится до +34°C.

По данным Росгидромета, в среду столбик термометра дотянется до +30°C при минимальном шансе дождя — всего 5%. Ночи при этом останутся комфортными: +17–19°C.

Пик жары придётся на воскресенье, 26 июля, и понедельник, 27-го — оба дня обещают +34°C. Атмосферное давление к тому моменту достигнет максимума за неделю: 756 мм рт. ст.

Первые осадки синоптики ждут лишь во вторник, 28 июля. Вероятность дождя — 63%. До этого в Уфе будет без капли осадков.

По всей Башкирии картина схожая: +25–30°C днём, местами — редкий мелкий дождь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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