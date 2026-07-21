Замминистра Башкирии опроверг слухи об отдельных заправках для госслужащих

22:16, 21 июл 2026

Замминистра промышленности Башкирии Эдуард Мустафин вышел на брифинг, чтобы опровергнуть слухи об отдельных АЗС для чиновников и заодно рассказал, где сам заправляет машину.

Мустафин заверил: никаких закрытых заправок для госслужащих нет. Приоритет на топливо получают только экстренные службы — полиция и скорая.

«Мы обычные пользователи и стоим в тех же очередях», — сказал замминистра.

Затем чиновник перешёл к личному. По его словам, ему просто «повезло» с маршрутом. На трассе из Булгаково в сторону Стерлитамака, в районе Дубков, есть заправка, где в 7 утра стоят всего четыре машины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI