В Стерлитамаке живет самый вежливый водитель маршрутки

В Уфе поздним вечером из-за водителя маршрутки детям пришлось идти пешком

В минувшую субботу, 7 июля, в Уфе из-за водителя маршрутки детям пришлось идти пешком. Мужчина за рулем автобуса Mersedes Sprinter Classic, следовавшего по маршруту No75 из в ТЦ «МЕГА» в Сипайлово, высадил заплативших за проезд подростков за 6 километров от нужной остановки