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    В Стерлитамаке живет самый вежливый водитель маршрутки

    slavin Сегодня, 12:25115
    В Стерлитамаке живет самый вежливый водитель маршрутки
    Стерлитамаковцы нашли, наверное, самого вежливого водителя маршрутного такси Башкирии. О нем рассказала Юлия Скороход в социальных сетях. Со слов девушки мужчина работает на 23 маршруте, очень вежлив, прощается с пассажирами, желая им хорошего дня, а также слушает русские народные песни.

    — Сегодня два раза ездила в одной и той же маршрутке №23. Очень вежливый молодой человек [за рулем]. Во-первых, играла музыка – русские народные песни. Было прикольно. Во-вторых, всем, кто выходил из маршрутки, он говорил: «До свидания», «Приятного дня» и «Всего хорошего». Опрятно одет. Настроение поднял на весь день. Спасибо этому водителю. Побольше бы таких людей в нашей жизни, — написала Юлия.

    Ее поддержали и другие горожане, которым доводилось встречаться с самым добрым водителем.

    — Я тоже вчера с ним ездила. Даже опешила, когда при выходе он попрощался. Вот что за время? Вежливость для нас – это уже что-то сверхъестественное. Спасибо тебе, молодой человек, за доброту и позитив, — отметила Наталья Тиунова.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Стерлитамак

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