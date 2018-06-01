В Стерлитамаке живет самый вежливый водитель маршрутки

Стерлитамаковцы нашли, наверное, самого вежливого водителя маршрутного такси Башкирии. О нем рассказала Юлия Скороход в социальных сетях. Со слов девушки мужчина работает на 23 маршруте, очень вежлив, прощается с пассажирами, желая им хорошего дня, а также слушает русские народные песни.
— Сегодня два раза ездила в одной и той же маршрутке №23. Очень вежливый молодой человек [за рулем]. Во-первых, играла музыка – русские народные песни. Было прикольно. Во-вторых, всем, кто выходил из маршрутки, он говорил: «До свидания», «Приятного дня» и «Всего хорошего». Опрятно одет. Настроение поднял на весь день. Спасибо этому водителю. Побольше бы таких людей в нашей жизни, — написала Юлия.
Ее поддержали и другие горожане, которым доводилось встречаться с самым добрым водителем.
— Я тоже вчера с ним ездила. Даже опешила, когда при выходе он попрощался. Вот что за время? Вежливость для нас – это уже что-то сверхъестественное. Спасибо тебе, молодой человек, за доброту и позитив, — отметила Наталья Тиунова.
Источник: https://proural.info/
— Сегодня два раза ездила в одной и той же маршрутке №23. Очень вежливый молодой человек [за рулем]. Во-первых, играла музыка – русские народные песни. Было прикольно. Во-вторых, всем, кто выходил из маршрутки, он говорил: «До свидания», «Приятного дня» и «Всего хорошего». Опрятно одет. Настроение поднял на весь день. Спасибо этому водителю. Побольше бы таких людей в нашей жизни, — написала Юлия.
Ее поддержали и другие горожане, которым доводилось встречаться с самым добрым водителем.
— Я тоже вчера с ним ездила. Даже опешила, когда при выходе он попрощался. Вот что за время? Вежливость для нас – это уже что-то сверхъестественное. Спасибо тебе, молодой человек, за доброту и позитив, — отметила Наталья Тиунова.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Стерлитамак