Авторизация


    • Забыли пароль?

    Житель Бижбулякского района детское увлечение превратил в бизнес

    slavin Сегодня, 11:46100
    Житель Бижбулякского района детское увлечение превратил в бизнес
    К намеченной цели Юрий Иванович шел целых десять лет. Сначала выращивал карпа, но практика показала, что для этой рыбы условия не совсем подходящие: в холодной воде растет очень медленно. Сама жизнь подсказала, как поступить. В наших речках водится форель. Юрий Митрофанов решил попробовать выращивать ее в искусственных условиях. Арендовал земельный участок рядом с речкой. В старом русле реки запрудил маленький пруд, запустил мальков.

    — Каждый год прудил новый пруд, сейчас их шесть. Чтобы вода не застаивалась, необходим слив. Рыбе необходимо наличие достаточного кислорода в воде. Обустраивал пруды, соблюдая все требования. Методом проб и ошибок, учитывая малейшие просчеты и недочеты, задуманное воплотил в жизнь, — рассказывает Юрий Митрофанов.

    Хоть дело и продвигалось медленно, но результат стоит того: в мини-прудиках рыба чувствует себя комфортно, значит, труды не напрасны. А труд, на самом деле, серьезный и кропотливый. В день три раза рыбу надо кормить. Заводской корм слишком дорогой, поэтому его приходится готовить самим. В рационе рыбная, пшеничная, мясокостная мука. Ежедневно уходит 60 — 70 кг корма. Юрий Иванович все приспособления и механизмы для приготовления гранулированного корма сделал сам. Затраты немалые, ведь малек стоит недешево, за свежемороженой рыбой постоянно ездят в рыбную компанию с. Киргиз-Мияки, за рыбной мукой — в Нижний Новгород.

    — Сколько лет занимаемся выращиванием рыбы, пока все вкладываем, — подкармливая обитателей мини-прудов, продолжает Юрий Иванович. — Этой рыбе год с лишним, здесь примерно полторы тонны. Форели в соседнем пруду два года. В среднем одна форель весит около килограмма, полутора килограммов.

    К развитию рыбного хозяйства Юрий Митрофанов привлек всю семью. Супруга Зоя Евдокимовна — правая рука и главная помощница. Дочь Марина и сын Александр давно улетели из родительского гнезда, но в летнее время обязательно приезжают на месяц-другой, помогают по мере возможности.

    Митрофановы намерены в дальнейшем развивать туристический бизнес, чтобы каждый мог приехать, отдохнуть на лоне природы, порыбачить. Для этого и место выбрано удачно: с одной стороны водоем, с другой — холмы, разнотравье. Тишина, только слышится, как плещется рыба в воде. Есть телефонная связь, интернет, wi-fi. В этом году супруги на территории своего рыбного хозяйства построили новый дом, планируют обустроить террасу, поставить беседки — одним словом, все для удобства приезжающих совместить отдых с рыбалкой.

    — Еще будучи мальчишкой любил проводить время на речке, делал запруды, ловил речную рыбешку, — улыбается Юрий Иванович. — Теперь детское увлечение стало работой. Кропотливая работа по выращиванию рыбы совсем не в тягость.

    Рыбу купить, запустить, накормить — не главное, самое важное ее реализовать. Пока о доходах говорить рано, но в дальнейшем, думается, все расходы окупятся. Одно можно сказать точно: свое трудоемкое, но увлекательное занятие Юрий Митрофанов любит и бросать его не собирается.
    Ирина ФОМИНА.
    Фото автора.
    Источник: https://svetlyi-put.rbsmi.ru
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Бижбулякский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Рыбный бизнес в России планирует шагнуть вперед внедрив в 2015 году госпрог ...
      Рыбная мука – основа корма осетровых выращенных в неволе. Аквакультурные хозяйства 2/3 кормов закупают за рубежом – в Голландии и Дании. В России рыбные перерабатывающие предприятия когда-то были основными поставщиками заветного ингредиента на внутреннем рынке. Сократились заводы, а вместе с ними и объемы рыбной муки. От того, что едят осетровые в неволе, зависит вкус и качество аквакультурной черной икры.
    • Главы Башкирии и Оренбурга договорились о расширении федеральной трассы
      Между Стерлитамаком и Оренбургом должна появиться новая комфортная магистраль. Глава республики Рустэм Хамитов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг уже встретились и обсудили детали проекта.
    • Житель башкирского города Октябрьский выловил в пруду карпа весом 24 килогр ...
      Отправившись с друзьями на рыбалку в Бакалинский район житель города Октябрьский, китаец Ли Бинь Хан и не думал что поймает карпа внушительного веса – 24 килограмма.
    • Трасса от Стерлитамака до Оренбурга может стать четырехполосной
      Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что после того, как в этом году в Оренбурге завершится строительство крупнейшего инфраструктурного объекта, названным южным обходом города, и появится прямая трасса в Казахстан и Китай, «поток автомобилей
    • Сбор молока — бизнес нелёгкий
      Во всём мире сельское хозяйство является дотационной отраслью — здесь работать надо так, чтобы не только окупать расходы, но и развиваться. Так считает руководитель крестьянского фермерского хозяйства А. Э. Александров. И ещё он уверен, что за любое дело надо браться смело, только тогда будет виден результат.
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus