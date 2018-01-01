Житель Бижбулякского района детское увлечение превратил в бизнес

Сбор молока — бизнес нелёгкий

Во всём мире сельское хозяйство является дотационной отраслью — здесь работать надо так, чтобы не только окупать расходы, но и развиваться. Так считает руководитель крестьянского фермерского хозяйства А. Э. Александров. И ещё он уверен, что за любое дело надо браться смело, только тогда будет виден результат.