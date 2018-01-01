Житель Бижбулякского района детское увлечение превратил в бизнес

К намеченной цели Юрий Иванович шел целых десять лет. Сначала выращивал карпа, но практика показала, что для этой рыбы условия не совсем подходящие: в холодной воде растет очень медленно. Сама жизнь подсказала, как поступить. В наших речках водится форель. Юрий Митрофанов решил попробовать выращивать ее в искусственных условиях. Арендовал земельный участок рядом с речкой. В старом русле реки запрудил маленький пруд, запустил мальков.
— Каждый год прудил новый пруд, сейчас их шесть. Чтобы вода не застаивалась, необходим слив. Рыбе необходимо наличие достаточного кислорода в воде. Обустраивал пруды, соблюдая все требования. Методом проб и ошибок, учитывая малейшие просчеты и недочеты, задуманное воплотил в жизнь, — рассказывает Юрий Митрофанов.
Хоть дело и продвигалось медленно, но результат стоит того: в мини-прудиках рыба чувствует себя комфортно, значит, труды не напрасны. А труд, на самом деле, серьезный и кропотливый. В день три раза рыбу надо кормить. Заводской корм слишком дорогой, поэтому его приходится готовить самим. В рационе рыбная, пшеничная, мясокостная мука. Ежедневно уходит 60 — 70 кг корма. Юрий Иванович все приспособления и механизмы для приготовления гранулированного корма сделал сам. Затраты немалые, ведь малек стоит недешево, за свежемороженой рыбой постоянно ездят в рыбную компанию с. Киргиз-Мияки, за рыбной мукой — в Нижний Новгород.
— Сколько лет занимаемся выращиванием рыбы, пока все вкладываем, — подкармливая обитателей мини-прудов, продолжает Юрий Иванович. — Этой рыбе год с лишним, здесь примерно полторы тонны. Форели в соседнем пруду два года. В среднем одна форель весит около килограмма, полутора килограммов.
К развитию рыбного хозяйства Юрий Митрофанов привлек всю семью. Супруга Зоя Евдокимовна — правая рука и главная помощница. Дочь Марина и сын Александр давно улетели из родительского гнезда, но в летнее время обязательно приезжают на месяц-другой, помогают по мере возможности.
Митрофановы намерены в дальнейшем развивать туристический бизнес, чтобы каждый мог приехать, отдохнуть на лоне природы, порыбачить. Для этого и место выбрано удачно: с одной стороны водоем, с другой — холмы, разнотравье. Тишина, только слышится, как плещется рыба в воде. Есть телефонная связь, интернет, wi-fi. В этом году супруги на территории своего рыбного хозяйства построили новый дом, планируют обустроить террасу, поставить беседки — одним словом, все для удобства приезжающих совместить отдых с рыбалкой.
— Еще будучи мальчишкой любил проводить время на речке, делал запруды, ловил речную рыбешку, — улыбается Юрий Иванович. — Теперь детское увлечение стало работой. Кропотливая работа по выращиванию рыбы совсем не в тягость.
Рыбу купить, запустить, накормить — не главное, самое важное ее реализовать. Пока о доходах говорить рано, но в дальнейшем, думается, все расходы окупятся. Одно можно сказать точно: свое трудоемкое, но увлекательное занятие Юрий Митрофанов любит и бросать его не собирается.
Ирина ФОМИНА.
Фото автора.
Источник: https://svetlyi-put.rbsmi.ru
— Каждый год прудил новый пруд, сейчас их шесть. Чтобы вода не застаивалась, необходим слив. Рыбе необходимо наличие достаточного кислорода в воде. Обустраивал пруды, соблюдая все требования. Методом проб и ошибок, учитывая малейшие просчеты и недочеты, задуманное воплотил в жизнь, — рассказывает Юрий Митрофанов.
Хоть дело и продвигалось медленно, но результат стоит того: в мини-прудиках рыба чувствует себя комфортно, значит, труды не напрасны. А труд, на самом деле, серьезный и кропотливый. В день три раза рыбу надо кормить. Заводской корм слишком дорогой, поэтому его приходится готовить самим. В рационе рыбная, пшеничная, мясокостная мука. Ежедневно уходит 60 — 70 кг корма. Юрий Иванович все приспособления и механизмы для приготовления гранулированного корма сделал сам. Затраты немалые, ведь малек стоит недешево, за свежемороженой рыбой постоянно ездят в рыбную компанию с. Киргиз-Мияки, за рыбной мукой — в Нижний Новгород.
— Сколько лет занимаемся выращиванием рыбы, пока все вкладываем, — подкармливая обитателей мини-прудов, продолжает Юрий Иванович. — Этой рыбе год с лишним, здесь примерно полторы тонны. Форели в соседнем пруду два года. В среднем одна форель весит около килограмма, полутора килограммов.
К развитию рыбного хозяйства Юрий Митрофанов привлек всю семью. Супруга Зоя Евдокимовна — правая рука и главная помощница. Дочь Марина и сын Александр давно улетели из родительского гнезда, но в летнее время обязательно приезжают на месяц-другой, помогают по мере возможности.
Митрофановы намерены в дальнейшем развивать туристический бизнес, чтобы каждый мог приехать, отдохнуть на лоне природы, порыбачить. Для этого и место выбрано удачно: с одной стороны водоем, с другой — холмы, разнотравье. Тишина, только слышится, как плещется рыба в воде. Есть телефонная связь, интернет, wi-fi. В этом году супруги на территории своего рыбного хозяйства построили новый дом, планируют обустроить террасу, поставить беседки — одним словом, все для удобства приезжающих совместить отдых с рыбалкой.
— Еще будучи мальчишкой любил проводить время на речке, делал запруды, ловил речную рыбешку, — улыбается Юрий Иванович. — Теперь детское увлечение стало работой. Кропотливая работа по выращиванию рыбы совсем не в тягость.
Рыбу купить, запустить, накормить — не главное, самое важное ее реализовать. Пока о доходах говорить рано, но в дальнейшем, думается, все расходы окупятся. Одно можно сказать точно: свое трудоемкое, но увлекательное занятие Юрий Митрофанов любит и бросать его не собирается.
Ирина ФОМИНА.
Фото автора.
Источник: https://svetlyi-put.rbsmi.ru
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