Напряженность в российском обществе выросла до уровня 1998 года

В России резко повысился рост напряженности в обществе в сравнении с прошлым годом, следует из данных опроса «Левада-центра». Как сообщил «Коммерсанту» директор организации Лев Гудков, в последний раз схожая динамика фиксировалась перед дефолтом 1998 года. Данные приведены на август этого года.
Наибольшую тревожность у респондентов вызвали рост цен - 72% (для сравнения – 61% в прошлом году), бедность и обнищание населения - 52% (45%) и рост безработицы - 48% (33%). Также россиян беспокоит коррупция - 33% (33%) и недоступность медицинского обслуживания - 31% (26%).
– Респонденты стали чаще, чем в 2017 г., выказывать озабоченность, в первую очередь, проблемами, связанными с благосостоянием и доходами граждан. При этом обеспокоенность ростом безработицы, фиксируемая в августовских исследованиях, выше, чем в предыдущие годы: сейчас ею обеспокоен практически каждый второй россиянин, - говорят специалисты.
Эксперты также отметили возвращение показателей доверия к силовым структурам на уровень 2012–2013 годах после подъема социального оптимизма в 2014-2017 годах.
По словам Льва Гудкова, каждый пункт опросника вырос на треть. В последний раз такие показатели были замечены 20 лет назад. Эксперт видит в этом отражение резкого роста напряженности в стране в виде повышения общей тревожности и недовольства.
– Переломным моментом стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста. Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора, - прокомментировал социолог.
Опрос «Левада-центра» проводился с 23 по 30 августа. В нем участвовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах федерации.
Источник: https://gorobzor.ru
Наибольшую тревожность у респондентов вызвали рост цен - 72% (для сравнения – 61% в прошлом году), бедность и обнищание населения - 52% (45%) и рост безработицы - 48% (33%). Также россиян беспокоит коррупция - 33% (33%) и недоступность медицинского обслуживания - 31% (26%).
– Респонденты стали чаще, чем в 2017 г., выказывать озабоченность, в первую очередь, проблемами, связанными с благосостоянием и доходами граждан. При этом обеспокоенность ростом безработицы, фиксируемая в августовских исследованиях, выше, чем в предыдущие годы: сейчас ею обеспокоен практически каждый второй россиянин, - говорят специалисты.
Эксперты также отметили возвращение показателей доверия к силовым структурам на уровень 2012–2013 годах после подъема социального оптимизма в 2014-2017 годах.
По словам Льва Гудкова, каждый пункт опросника вырос на треть. В последний раз такие показатели были замечены 20 лет назад. Эксперт видит в этом отражение резкого роста напряженности в стране в виде повышения общей тревожности и недовольства.
– Переломным моментом стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста. Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора, - прокомментировал социолог.
Опрос «Левада-центра» проводился с 23 по 30 августа. В нем участвовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах федерации.
Источник: https://gorobzor.ru
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