Напряженность в российском обществе выросла до уровня 1998 года

Сириза обещает решить проблемы Греции

Последние 6 лет экономика Афин демонстрирует поистине греческую трагедию. Весь мир наблюдает за финансовой депрессией в ходе которой суммарный ВВП страны просел почти на треть. Это и не мудрено ведь госдолг превышает объемы ее экономики почти вдвое перешагнув отметку 320 млрд. евро и продолжает расти.