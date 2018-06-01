В Уфе отремонтируют мосты в Затоне и Шакше

В Уфе решили отремонтировать еще два моста. Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству включил в территориальный заказ мостовые переходы в Шакше и Затоне.
Шакшинский мост через Белую был построен в 1984 году, а старый Затонский мост через Уфимку – в 1971 году. Оба они уже нуждаются в ремонте.
Сколько это будет стоить, пока неизвестно. Как уточнили в ведомстве, проектирование ремонта закажут в 2018-2019 году, но сами работы начнутся в 2020 году.Напомним, ранее в Уфе отремонтировали старый Бельский мост. Дорогу официально запустили 26 июля, через полгода после начала работ.
Источник: http://ufatime.ru/
Шакшинский мост через Белую был построен в 1984 году, а старый Затонский мост через Уфимку – в 1971 году. Оба они уже нуждаются в ремонте.
Сколько это будет стоить, пока неизвестно. Как уточнили в ведомстве, проектирование ремонта закажут в 2018-2019 году, но сами работы начнутся в 2020 году.Напомним, ранее в Уфе отремонтировали старый Бельский мост. Дорогу официально запустили 26 июля, через полгода после начала работ.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Уфа