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    В Уфе отремонтируют мосты в Затоне и Шакше

    slavin Сегодня, 11:4362
    В Уфе отремонтируют мосты в Затоне и Шакше
    В Уфе решили отремонтировать еще два моста. Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству включил в территориальный заказ мостовые переходы в Шакше и Затоне.

    Шакшинский мост через Белую был построен в 1984 году, а старый Затонский мост через Уфимку – в 1971 году. Оба они уже нуждаются в ремонте.

    Сколько это будет стоить, пока неизвестно. Как уточнили в ведомстве, проектирование ремонта закажут в 2018-2019 году, но сами работы начнутся в 2020 году.Напомним, ранее в Уфе отремонтировали старый Бельский мост. Дорогу официально запустили 26 июля, через полгода после начала работ.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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