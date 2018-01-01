В Башкирии отменяют компенсации в детских садах

Компенсация за детский сад: какие документы нужны?

Компенсация за детский сад в 2017 году — очень актуальный вопрос для многих родителей. Как сообщало агентство «Башинформ», с 1 марта ее будут получать только те семьи, в которых доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого.