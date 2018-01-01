В Башкирии отменяют компенсации в детских садах

С 1 января 2019 года в детских садах Башкирии вновь будут отменены компенсации за оплату питания в детских садах для всех родителей. Получать их смогут только те семьи, доход в которых на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Об этом родителям дошкольников объявили на родительских собраниях, которые прошли в детских садах республики на этой неделе.
Объясняется отмена компенсаций Постановлением Правительства РБ от 19 апреля 2017 года № 172 «О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Республики Башкортостан». Его действие было приостановлено в 2017 году на срок до 1 января 2019 года.
Напомним, что в 2017 году в Башкирии уже отменяли компенсации в детских садах. Но по настоянию общественности их вновь ввели. Правда, как выяснилось, ненадолго. Сейчас все жители региона получают субсидии на оплату питания в детских садах в размере 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — на второго и 70 процентов — на третьего. С 1 января 2019 года социальная поддержка будет оказываться только нуждающимся семьям.
С 5 сентября в Башкирии величина прожиточного минимума составляет 9 014 рублей. Таким образом, компенсационные выплаты положены семьям, где на каждого члена приходится не более 13 521 рубля.
Источник: http://i-gazeta.com/
Объясняется отмена компенсаций Постановлением Правительства РБ от 19 апреля 2017 года № 172 «О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Республики Башкортостан». Его действие было приостановлено в 2017 году на срок до 1 января 2019 года.
Напомним, что в 2017 году в Башкирии уже отменяли компенсации в детских садах. Но по настоянию общественности их вновь ввели. Правда, как выяснилось, ненадолго. Сейчас все жители региона получают субсидии на оплату питания в детских садах в размере 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — на второго и 70 процентов — на третьего. С 1 января 2019 года социальная поддержка будет оказываться только нуждающимся семьям.
С 5 сентября в Башкирии величина прожиточного минимума составляет 9 014 рублей. Таким образом, компенсационные выплаты положены семьям, где на каждого члена приходится не более 13 521 рубля.
Источник: http://i-gazeta.com/
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