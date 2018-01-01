Парламентарии Башкирии сохранили льготы будущим пенсионерам - Константин Толкачев

В Башкортостане принят закон о сохранении действующих льгот для пенсионеров людям предпенсионного возраста. Суть изменений нацелена на сохранение региональных льгот для людей действующего на данный момент пенсионного возраста, независимо от получения ими статуса пенсионера. Об этом заявил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев.
«Президент России в телеобращении к россиянам 29 августа предложил внести ряд смягчающих поправок в проект федерального закона о пенсионной реформе, — прокомментировал Константин Толкачев. — По поручению Президента партия «Единая Россия» выступила с инициативой сохранения региональных льгот. Глава государства предложил принять соответствующие решения в регионах до вступления в силу федерального закона. В связи с этим были подготовлены поправки в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», сохраняющие действующие на данный момент меры социальной поддержки для мужчин по достижении ими возраста 60 лет, для женщин — 55 лет, независимо от выхода на пенсию».Как отметил спикер парламента, речь идет сразу о нескольких видах социальной поддержки. Это ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим продолжительный стаж работы, доплаты к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги.
Законопроект был принят в целом. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«Президент России в телеобращении к россиянам 29 августа предложил внести ряд смягчающих поправок в проект федерального закона о пенсионной реформе, — прокомментировал Константин Толкачев. — По поручению Президента партия «Единая Россия» выступила с инициативой сохранения региональных льгот. Глава государства предложил принять соответствующие решения в регионах до вступления в силу федерального закона. В связи с этим были подготовлены поправки в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», сохраняющие действующие на данный момент меры социальной поддержки для мужчин по достижении ими возраста 60 лет, для женщин — 55 лет, независимо от выхода на пенсию».Как отметил спикер парламента, речь идет сразу о нескольких видах социальной поддержки. Это ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим продолжительный стаж работы, доплаты к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги.
Законопроект был принят в целом. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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