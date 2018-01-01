Житель Караидельского района смастерил плавающий вездеход

Мужчина знаменит на всю округу как местный кулибин, он и машину починить может и трактор.
Умелец живет в деревне Новомуллакаево Караидельского района республики. Среди местных мужчина настоящая знаменитость.
Соседи Александра Башкирцева говорят про него, что нет такой техники, которую Александр бы не починил. Мужчина заядлый рыболов, сначала он сделал самодельный трактор, чтобы добираться до сокровенных мест, но он оказался тяжелым с большим расходом топлива, потом соорудил двухколесный мотоцикл повышенной проходимости, но на него много не погрузишь, тогда и пришла идея о строительстве плавающего вездехода, чтобы был легкий, грузоподъемный и проходимый, сообщает сайт bash.news.
Была выбрана схема трицикла и работа началась. Двигатель и передняя часть от мотоцикла «Урал», колеса от грузовика «Урал», задний мост от «Жигулей». В строительстве вездехода не обошлось и без женской помощи. Супруга Александра на третьем триместре беременности, однако, не смотря на свое положение, Светлана старается помогать изобретателю во всем, то карбюратор продует, то детали почистит, женщина наизусть знает все размеры гаечных ключей.
А вот на своем мотоболотоходе Александр Башкирцев может ездить не только по деревне. Техника по прозвищу «Зверь» легко преодолевает и водные преграды. Скорость при этом составляет порядка 5 километров в час. А вот по суше с легкостью набирает до 50.
Источник: https://proural.info/
Умелец живет в деревне Новомуллакаево Караидельского района республики. Среди местных мужчина настоящая знаменитость.
Соседи Александра Башкирцева говорят про него, что нет такой техники, которую Александр бы не починил. Мужчина заядлый рыболов, сначала он сделал самодельный трактор, чтобы добираться до сокровенных мест, но он оказался тяжелым с большим расходом топлива, потом соорудил двухколесный мотоцикл повышенной проходимости, но на него много не погрузишь, тогда и пришла идея о строительстве плавающего вездехода, чтобы был легкий, грузоподъемный и проходимый, сообщает сайт bash.news.
Была выбрана схема трицикла и работа началась. Двигатель и передняя часть от мотоцикла «Урал», колеса от грузовика «Урал», задний мост от «Жигулей». В строительстве вездехода не обошлось и без женской помощи. Супруга Александра на третьем триместре беременности, однако, не смотря на свое положение, Светлана старается помогать изобретателю во всем, то карбюратор продует, то детали почистит, женщина наизусть знает все размеры гаечных ключей.
А вот на своем мотоболотоходе Александр Башкирцев может ездить не только по деревне. Техника по прозвищу «Зверь» легко преодолевает и водные преграды. Скорость при этом составляет порядка 5 километров в час. А вот по суше с легкостью набирает до 50.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Караидельский район