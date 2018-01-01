Жительница Туймазинского района примет участие в конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2018»

Титул «Миссис Башкортостан-2018» завоевала жительница Уфы Альфия Шайхалисла ...

На днях в башкирской столице прошел традиционный Фестиваль моды, красоты и здоровья FASHION & BEAUTY DAY – 2018, в рамках которого состоялся региональной конкурс красоты «Миссис Башкортостан». Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда РБ.