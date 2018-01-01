Жительница Туймазинского района примет участие в конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2018»

38-летняя женщина окончила курсы визажиста, маникюра, увлекается вышивкой картин атласными лентами, пишет и исполняет песни, а в свободное время участвует в различных конкурсах. Два года назад Лилия представляла Башкирию на конкурсе красоты для людей с ограниченными возможностями в Москве и получила титул «Элегантная королева».
В сентябре её ждёт участие в международном конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2018» и первом международном форуме «Мир, доступный для всех!», которые будут проходить в Санкт-Петербурге. Там соберутся девушки с ограниченными возможностями из России, Финляндии, Франции, Украины, Донбасса, Белоруссии...
Поддержать Лилию можно путём интернет-голосования. Для этого необходимо пройти по ссылке https://vk.com/album-121793836_257160575 и поставить «лайк» под фото № 6.
Источник: http://www.tuvest.ru//
В сентябре её ждёт участие в международном конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2018» и первом международном форуме «Мир, доступный для всех!», которые будут проходить в Санкт-Петербурге. Там соберутся девушки с ограниченными возможностями из России, Финляндии, Франции, Украины, Донбасса, Белоруссии...
Поддержать Лилию можно путём интернет-голосования. Для этого необходимо пройти по ссылке https://vk.com/album-121793836_257160575 и поставить «лайк» под фото № 6.
Источник: http://www.tuvest.ru//
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Метки: Туймазинский район