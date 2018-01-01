Пенсионерам воспитывающим детей-студентов положена матподдержка на время обучения ребенка в вузе или колледже

Родители студентов, являющиеся пенсионерами, могут рассчитывать на дополнительную материальную поддержку на время обучения ребенка в вузе или колледже. По законодательству они имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Главным условием для ее назначения являются возраст студента не старше 23 лет и очное обучение по основным образовательным программам (как в образовательных заведениях Российской Федерации, так и в зарубежных). Об этом сообщает ПФР по Республике Башкортостан.
По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего Отделением по РБ Фоата Хантимерова, увеличение фиксированной выплаты производится к пенсиям по старости и инвалидности. С заявлением в Пенсионный фонд могут обратиться оба родителя. Размер надбавки составит одну треть от суммы фиксированной выплаты, которая в 2018 году установлена в размере 4 982,9 рубля. В итоге сумма фиксированной выплаты к пенсии увеличится до 6 643, 87 рубля в месяц — при наличии одного иждивенца, двух иждивенцев — 8 304,84 рубля, трех иждивенцев — 9 965,81.
На детей до 18 лет выплата устанавливается независимо от факта учебы и иждивения, а на детей старше 18 лет к свидетельству о рождении дополнительно предоставляются документы, подтверждающие их обучение вузе и нахождение на иждивении заявителя. В справке из вуза должна быть указана дата зачисления в учебное заведение.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
При отчислении студента или переводе на заочную, дистанционную формы обучения повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии его родителям прекращается.
Источник: http://i-gazeta.com/
По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего Отделением по РБ Фоата Хантимерова, увеличение фиксированной выплаты производится к пенсиям по старости и инвалидности. С заявлением в Пенсионный фонд могут обратиться оба родителя. Размер надбавки составит одну треть от суммы фиксированной выплаты, которая в 2018 году установлена в размере 4 982,9 рубля. В итоге сумма фиксированной выплаты к пенсии увеличится до 6 643, 87 рубля в месяц — при наличии одного иждивенца, двух иждивенцев — 8 304,84 рубля, трех иждивенцев — 9 965,81.
На детей до 18 лет выплата устанавливается независимо от факта учебы и иждивения, а на детей старше 18 лет к свидетельству о рождении дополнительно предоставляются документы, подтверждающие их обучение вузе и нахождение на иждивении заявителя. В справке из вуза должна быть указана дата зачисления в учебное заведение.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
При отчислении студента или переводе на заочную, дистанционную формы обучения повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии его родителям прекращается.
Источник: http://i-gazeta.com/
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