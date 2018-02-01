В Белокатайском районе в одном из людных мест образовалась свалка отходов

Стихийные свалки бытового мусора в чepтe села и зa его пpeдeлaми становятся настоящей экологической катастрофой.
Досадно видеть мусорные свалки в центре Новобелокатая, где ежедневно бывает много народу. Их мы видим каждый день, проходим мимо, стараемся не замечать. Но проблема остается незакрытой, и приходится вновь и вновь возвращаться к этой теме. Наше внимание привлекла стихийная свалка за магазином «Хлебный», где валялись пустые коробки, бутылки и прочий мусор. Что ни говори, это место многолюдное, не совсем приятно видеть свалку прямо за магазином.
«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», - гласит народная пословица. Так может стоит ответственнее отнестись к вопросу чистоты райцентра и не ждать когда уберут, а просто перестать оставлять мусор где попало?!
Источник: https://bk-agidel.rbsmi.ru
Досадно видеть мусорные свалки в центре Новобелокатая, где ежедневно бывает много народу. Их мы видим каждый день, проходим мимо, стараемся не замечать. Но проблема остается незакрытой, и приходится вновь и вновь возвращаться к этой теме. Наше внимание привлекла стихийная свалка за магазином «Хлебный», где валялись пустые коробки, бутылки и прочий мусор. Что ни говори, это место многолюдное, не совсем приятно видеть свалку прямо за магазином.
«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», - гласит народная пословица. Так может стоит ответственнее отнестись к вопросу чистоты райцентра и не ждать когда уберут, а просто перестать оставлять мусор где попало?!
Источник: https://bk-agidel.rbsmi.ru
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Метки: Белокатайский район