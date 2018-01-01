В Благовещенске пройдет благотворительный забег «Кто бежит? Все бегут!»





В этом году собранные от благотворительного забега денежные средства будут направлены на покупку инвалидного кресла-коляски и годовую реабилитацию для тринадцатилетней жительницы Благовещенска Валерии Ахмеровой. У девочки детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Сумма, которую нужно собрать для Валерии, составляет 108 тыс. рублей.



Благотворительное мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018» при поддержке отдела культуры, спорта и молодежной политики и управления образования Благовещенского района. Чтобы стать его участником нужно всего лишь внести пожертвование в специальный ящик, который будет установлен на регистрационном пункте перед спортзалом напротив пруда (ул. Седова, 4/1).

Источник: В эту субботу, 15 сентября, АО «БАЗ» и благотворительный фонд «ОМК-Участие» вновь организуют благотворительный забег «Кто бежит? Все бегут!»В этом году собранные от благотворительного забега денежные средства будут направлены на покупку инвалидного кресла-коляски и годовую реабилитацию для тринадцатилетней жительницы Благовещенска Валерии Ахмеровой. У девочки детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Сумма, которую нужно собрать для Валерии, составляет 108 тыс. рублей.Благотворительное мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018» при поддержке отдела культуры, спорта и молодежной политики и управления образования Благовещенского района. Чтобы стать его участником нужно всего лишь внести пожертвование в специальный ящик, который будет установлен на регистрационном пункте перед спортзалом напротив пруда (ул. Седова, 4/1).Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru

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