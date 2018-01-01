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    Жители одной из деревень в Чишминском районе бьют тревогу: к деревне не подъехать, перекопаны дороги

    slavin Вчера, 15:4698
    Жители одной из деревень в Чишминском районе бьют тревогу: к деревне не подъехать, перекопаны дороги
    Жители обращались в местную администрацию и МЧС, но толку ноль.

    Жители деревни Бельязы Чишминского района бьют тревогу: все подъездные дороги к деревне перекопаны. Они обеспокоены тем, что к ним не сможет проехать ни скорая помощь, ни пожарная служба. В деревне проживают пожилые люди и один лежачий инвалид первой группы.
    Жители одной из деревень в Чишминском районе бьют тревогу: к деревне не подъехать, перекопаны дороги


    Всё началось 8 сентября. К настоящему времени ситуация ухудшилась: в деревне не осталось дорог. Жительница деревни Татьяна Жерновкова сообщила редакции, что они обращались в администрацию села Новострицкое и в МЧС, но никто не помог решить их проблему.
    Жители одной из деревень в Чишминском районе бьют тревогу: к деревне не подъехать, перекопаны дороги


    Поле, по которым проходит дорога, арендует некий В. Мохов. Кто занимался «раскопками» неизвестно.

    — На данном этапе у нас вообще не осталось дорог. Сегодня вообще все вскопали, ни скорая, ни пожарная не проедут, — рассказала редакции жительница деревни Татьяна Жерновкова.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Чишминский район

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