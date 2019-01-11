Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Уфимский шеф-повар Салим Таваров умер не приходя в сознание

Уфимский шеф-повар Салим Таваров умер не приходя в сознание

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 179
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Уфимский шеф-повар Салим Таваров умер не приходя в сознание
Доктора нашли у мужчины серьезное заболевание. В башкирской столице умер 28-летний шеф-повар бургерной Салим Таваров.

В Уфе скончался шеф-повар известной бургернойЗа несколько дней до нового года уфимец удалил зуб, а в последний день декабря ему стало плохо, он не мог разговаривать. Все это время из раны в десне продолжалось кровотечение. Чтобы спасти парня, родные обратились за помощью к уфимцам и просили стать донорами крови.

Накануне врачи сообщили, что у молодого человека лейкоз. Болезнь стала причиной комы Салима, состояние парня оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти Салима Таварова не удалось, сегодня он скончался в 21-ой больнице.

Напомним, Салим Таваров работал в известной бургерной, молодой человек успел сняться в фильме «Из Уфы с любовью».
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Абзелиловском районе Башкирии племянник до смерти избил дядю
Происшествия
В Абзелиловском районе Башкирии племянник до смерти избил дядю
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
Происшествия
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
Происшествия
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика
Происшествия
В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
Общество
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Общество
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Скончался бас-гитарист группы «Любэ»
Общество / Происшествия
Скончался бас-гитарист группы «Любэ»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: