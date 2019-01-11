Уфимский шеф-повар Салим Таваров умер не приходя в сознание
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Доктора нашли у мужчины серьезное заболевание. В башкирской столице умер 28-летний шеф-повар бургерной Салим Таваров.
В Уфе скончался шеф-повар известной бургернойЗа несколько дней до нового года уфимец удалил зуб, а в последний день декабря ему стало плохо, он не мог разговаривать. Все это время из раны в десне продолжалось кровотечение. Чтобы спасти парня, родные обратились за помощью к уфимцам и просили стать донорами крови.
Накануне врачи сообщили, что у молодого человека лейкоз. Болезнь стала причиной комы Салима, состояние парня оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти Салима Таварова не удалось, сегодня он скончался в 21-ой больнице.
Напомним, Салим Таваров работал в известной бургерной, молодой человек успел сняться в фильме «Из Уфы с любовью».
В Уфе скончался шеф-повар известной бургернойЗа несколько дней до нового года уфимец удалил зуб, а в последний день декабря ему стало плохо, он не мог разговаривать. Все это время из раны в десне продолжалось кровотечение. Чтобы спасти парня, родные обратились за помощью к уфимцам и просили стать донорами крови.
Накануне врачи сообщили, что у молодого человека лейкоз. Болезнь стала причиной комы Салима, состояние парня оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти Салима Таварова не удалось, сегодня он скончался в 21-ой больнице.
Напомним, Салим Таваров работал в известной бургерной, молодой человек успел сняться в фильме «Из Уфы с любовью».
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