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В Уфе хоронить стало дороже

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 99
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе хоронить стало дороже
Жителям столицы теперь придется отдать больше денег на подготовку места для захоронения на кладбище. Тарифы на раскопку земли повысили еще 29 декабря, соответствующий документ был размещен на сайте администрации города.

Сейчас расчистка, разметка, подготовка места к захоронению и выборка грунта в летний период обойдется в 5 160 рублей, а зимой в 5 760 рублей. Отметим, что услуга копки могилы в летний период подорожала на 860 рублей, а в зимний меньше – на 360 рублей. Изменение цен тарифа проконтролирует заместитель мэра города Салават Хусаинов.
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