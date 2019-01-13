В Башкирии хотят узнать о доходах населения
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В Башкирии с 19 января по 8 февраля пройдёт опрос о доходах населения. Интервьюеры будут ходить по отобранным для наблюдения домохозяйствам.
Основная задача опроса – формирование статистики о денежных и совокупных доходах семей, видах доходов, видах и размерах пенсий, самостоятельной занятости, выплаченных налогах и налоговых льготах. Наблюдение проводится ежегодно с 2012 года и охватывает 60 тысяч домашних хозяйств.
Отмечается, что интервьюер должен предъявить служебное удостоверение, проинформировать о цели обследования и провести опрос с согласия жильцов дома.
Основная задача опроса – формирование статистики о денежных и совокупных доходах семей, видах доходов, видах и размерах пенсий, самостоятельной занятости, выплаченных налогах и налоговых льготах. Наблюдение проводится ежегодно с 2012 года и охватывает 60 тысяч домашних хозяйств.
Отмечается, что интервьюер должен предъявить служебное удостоверение, проинформировать о цели обследования и провести опрос с согласия жильцов дома.
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