3 июня в Башкирии полностью отключат аналоговое телевидение

Отключение аналогового вещания в Башкирии запланировано на 3 июня 2019 года. Об этом на оперативном совещании в Правительстве РБ сказал руководитель Агенства по печати и средствам массовой информации Борис Мелкоедов.Более 95 процентов населения получили сейчас доступ к 20 обязательным каналам цифрового вещания телевидения и трём радиоканалам бесплатно. Сейчас цифровое и аналоговое вещания ведутся одновременно.