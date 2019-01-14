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3 июня в Башкирии полностью отключат аналоговое телевидение

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 148
Рубрика: Общество
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3 июня в Башкирии полностью отключат аналоговое телевидение
Отключение аналогового вещания в Башкирии запланировано на 3 июня 2019 года. Об этом на оперативном совещании в Правительстве РБ сказал руководитель Агенства по печати и средствам массовой информации Борис Мелкоедов.

Более 95 процентов населения получили сейчас доступ к 20 обязательным каналам цифрового вещания телевидения и трём радиоканалам бесплатно. Сейчас цифровое и аналоговое вещания ведутся одновременно.
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