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Журналистка из Башкирии стала ведущей Первого канала

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 137
Рубрика: Общество
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Журналистка из Башкирии стала ведущей Первого канала
Уфимка, которая проходила практику на телеканале БСТ Юлия Гамаева стала ведущей новостей Первого канал. Девушка ведет утренние региональные выпуски новостей.

Юлия Гамаева родилась и выросла в Уфе. Окончила Санк-Петербургский государственный университет на факультет журналистики. Во время учебы уфимка пришла на главный телеканал Башкирии, сообщает Новости Башкирии сегодня. На БСТ девушка прошла свою первую телевизионную практику. После окончания учебы девушка стала работать на телеканале «100 ТВ». В спортивную редакцию телеканала «100 ТВ», Юлия попала благодаря своей любви к хоккею и команде «Салават Юлаев», привитой отцом в детстве.

После Юлия работала на телеканале Life78, вела новости, работала в прямом эфире и делала авторскую программу. С весны 2017 года уфимка работает редактором новостей Первого канала. Юлия признается, что пока сама до конца не осознала своей новой должности и каждый выход в эфир для нее очень волнителен.

Юлия Гамаева, ведущая Первого канала:
- От самой идеи попробовать меня в роли ведущей и до первого эфира прошло меньше месяца, поэтому я еще не осознала нового статуса и вся в заботах и хлопотах. Я думаю о том, что общаюсь со зрителем. Мне очень приятно будить почти всю страну, все часовые пояса. Люди по всей стране собираются на работу, а моя задача - познакомить их с тем, что происходит в мире и задать им настроение на весь день.
Уфимке особенно приятно, что в зону ее вещания входит и Башкирия, где ее родные люди, где родители, бабушка с дедушкой, учителя.
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