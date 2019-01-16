Журналистка из Башкирии стала ведущей Первого канала

- От самой идеи попробовать меня в роли ведущей и до первого эфира прошло меньше месяца, поэтому я еще не осознала нового статуса и вся в заботах и хлопотах. Я думаю о том, что общаюсь со зрителем. Мне очень приятно будить почти всю страну, все часовые пояса. Люди по всей стране собираются на работу, а моя задача - познакомить их с тем, что происходит в мире и задать им настроение на весь день.

Уфимка, которая проходила практику на телеканале БСТ Юлия Гамаева стала ведущей новостей Первого канал. Девушка ведет утренние региональные выпуски новостей.Юлия Гамаева родилась и выросла в Уфе. Окончила Санк-Петербургский государственный университет на факультет журналистики. Во время учебы уфимка пришла на главный телеканал Башкирии, сообщает Новости Башкирии сегодня . На БСТ девушка прошла свою первую телевизионную практику. После окончания учебы девушка стала работать на телеканале «100 ТВ». В спортивную редакцию телеканала «100 ТВ», Юлия попала благодаря своей любви к хоккею и команде «Салават Юлаев», привитой отцом в детстве.После Юлия работала на телеканале Life78, вела новости, работала в прямом эфире и делала авторскую программу. С весны 2017 года уфимка работает редактором новостей Первого канала. Юлия признается, что пока сама до конца не осознала своей новой должности и каждый выход в эфир для нее очень волнителен.Уфимке особенно приятно, что в зону ее вещания входит и Башкирия, где ее родные люди, где родители, бабушка с дедушкой, учителя.