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По Башкирии провезут мощи святителя Луки Крымского и бессребренников Космы и Дамиана

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество
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По Башкирии провезут мощи святителя Луки Крымского и бессребренников Космы и Дамиана
Целую неделю, с 3 по 10 марта, святыня пробудет в Сибае. Поклониться ей и попросить о помощи горожане смогут в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение».

Для тех, кому неудобно добираться в Сибай, есть радостное известие – в феврале мощи успеют побывать в храмах еще четырех городов. 3 - 10 февраля -  святыни пробудут в Свято-Троицком кафедральном соборе Бирска, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

10-17 февраля их привезут в храм Архангела Михаила, село Иглино. 
17-24 февраля можно будет поклониться святыне в Свято - Троицком соборе Белорецка.
24 февраля — 3 марта - верующие могут прийти в храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Учалы.
- В дни пребывания святыни в храмах перед мощами будут совершаться молебные пения, — рассказали в пресс-службе Бирской епархии.
Святой Лука в миру звался Валентин Войно-Ясенецкий, он был известен как врач и хирург, а также автор монографии «Очерки гнойной хирургии». Даже в преклонном возрасте он продолжал оперировать, а еще обладал даром точно устанавливать диагнозы и видеть будущее.

О чем просят у святого Луки
Считается, что старец помогает укрепить моральные силы и обрести дополнительную энергию. У него просят о процветании детей, укреплении отношений в семье. Ну и, конечно же, об исцелении от тяжелых недугов и поддержке и помощи перед операцией.

Братья-близнецы Косьма и Дамиан тоже были врачами и считались бессребрениками - не брали плату за лечение.
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