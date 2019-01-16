В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу длиной 950 метров
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В Башкирии сегодня открыли четвёртую ледовую переправу. Она располагается в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района.
Грузоподъёмность однополосной переправы составляет 3 тонны, ширина – 40 метров, длина – 950 метров, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Напомним, в зимнее время на территории республики функционируют ещё три переправы – на реке Белой в Бирске и деревне Старый Янзигит Краснокамского района и реке Уфимке в селе Караидель Караидельского района.
ДТП: в Краснокамском районе под колесами КамАЗа погибли водитель и пассажир
Грузоподъёмность однополосной переправы составляет 3 тонны, ширина – 40 метров, длина – 950 метров, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Напомним, в зимнее время на территории республики функционируют ещё три переправы – на реке Белой в Бирске и деревне Старый Янзигит Краснокамского района и реке Уфимке в селе Караидель Караидельского района.
ДТП: в Краснокамском районе под колесами КамАЗа погибли водитель и пассажир
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