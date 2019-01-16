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В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу длиной 950 метров

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 23
Рубрика: Общество
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу длиной 950 метров
В Башкирии сегодня открыли четвёртую ледовую переправу. Она располагается в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района.

Грузоподъёмность однополосной переправы составляет 3 тонны, ширина – 40 метров, длина – 950 метров, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Напомним, в зимнее время на территории республики функционируют ещё три переправы – на реке Белой в Бирске и деревне Старый Янзигит Краснокамского района и реке Уфимке в селе Караидель Караидельского района.

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