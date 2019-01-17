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Жители Уфы едва не подрались разбирая просроченные продукты в мусорных баках

Добавлено: 17.01.19
Просмотров: 140
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Жители Уфы едва не подрались разбирая просроченные продукты в мусорных баках
# Тайтл

Решение избавиться от просроченных продуктов местного супермаркета стала причиной давки в одном из уфимских дворов. Несколько десятков горожан захотели бесплатно нажиться испорченными товарами. Около мусорного контейнера, куда выбросили продукты, собралась толпа людей.

Об этом рассказала в социальных сетях уфимка, которая проходила мимо странного действия. Кроме того, она выложила фотографии с места событий. На кадрах отчетливо можно увидеть, как толпа людей кругом стоят около тележек и разбирают продукты. По словам очевидца, разбор товаров не обошелся и без словесных перепалок.

— Стоял шум и гам. Люди как с ума сошли. Отбирали друг у друга продукты, толкались и кричали. Вот что делает желание «халявы». Никогда такого не видел, — рассказал местный житель.
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