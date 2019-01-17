Жители Уфы едва не подрались разбирая просроченные продукты в мусорных баках

Решение избавиться от просроченных продуктов местного супермаркета стала причиной давки в одном из уфимских дворов. Несколько десятков горожан захотели бесплатно нажиться испорченными товарами. Около мусорного контейнера, куда выбросили продукты, собралась толпа людей.



Об этом рассказала в социальных сетях уфимка, которая проходила мимо странного действия. Кроме того, она выложила фотографии с места событий. На кадрах отчетливо можно увидеть, как толпа людей кругом стоят около тележек и разбирают продукты. По словам очевидца, разбор товаров не обошелся и без словесных перепалок.



— Стоял шум и гам. Люди как с ума сошли. Отбирали друг у друга продукты, толкались и кричали. Вот что делает желание «халявы». Никогда такого не видел, — рассказал местный житель.