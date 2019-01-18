Детей из города Сибая пригласили бесплатно отдохнуть в Крыму

Сергей Аксенов пригласил сибайских детей бесплатно отдохнуть в Крыму. Соответствующее предложение руководитель дружественной республики сделал на встрече с Радием Хабировым, которая проходит в рамках официального визита крымской делегации.



На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы социального, культурного и торгово-экономического сотрудничества. Узнав о ситуации в Сибае, Сергей Аксенов предложил отправить 500 детей из столицы башкирского Зауралья на бесплатный отдых в Крым, сообщает Новости Башкирии сегодня. Радий Хабиров в свою очередь поблагодарил коллегу и подписал Указ о вручении Сергею Аксенову Ордена Дружбы народов.



Напомним, в Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за загазованности воздуха. Сейчас там работают передвижные лаборатории Минприроды и Роспотребнадзора. По поручению Радия Хабирова в город направлен целый медицинский десант узких специалистов.



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