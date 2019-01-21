Пост Хабирова о недоверии жителей Башкирии к власти вызвал бурное обсуждение в соцсетях
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Напомним, Хабиров написал, что в ответ на инициативу главы Крыма принять в местных санаториях 500 детей из Сибая люди не обрадовались, а напротив, возмутились тем, что туда, скорее всего, поедут дети «шишек»-чиновников. Руководитель республики сказал, что это его задело, так как люди явно власти не верят.
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Были, впрочем, и те, кто выразил поддержку Хабирову и выступил против тех, кто «ноет». «Почему вы чего-то ждете от власти? Сами пробовали изменить свою жизнь к лучшему? Или вы выбрали для себя только "ныть" и поливать каждого грязью», «Очень приятно, что наконец-то в республике руководитель, который реально следит за текущей ситуацией, а не живёт где-то в своём мирке за большими заборами». «Какой народ такой и правитель...Прежде всего надо начинать с себя, а не с правителя как принято...». Один из пользователей даже назвал руководителя республики «глотком свежего воздуха». «Просто люди у нас уже настолько привыкли к произволу и блату что уже не верят ! Радий Фаритович Вы как глоток свежего воздуха, мы верим в вас, и уверены что все будет по справедливости и по совести…».
Впрочем, люди не преминули возможности задать Хабирову и другие вопросы. Например, про продолжающийся в поликлиниках Сибая «бардак» и про ситуацию с маршрутками, начинающими задирать цены.
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