Пост Хабирова о недоверии жителей Башкирии к власти вызвал бурное обсуждение в соцсетях

Напомним, Хабиров написал, что в ответ на инициативу главы Крыма принять в местных санаториях 500 детей из Сибая люди не обрадовались, а напротив, возмутились тем, что туда, скорее всего, поедут дети «шишек»-чиновников. Руководитель республики сказал, что это его задело, так как люди явно власти не верят.



Прямо на странице Хабирова под этим постом появилось множество комментариев: «А как верить то?) Если кругом одни пустословы..», «За много много лет приучили не верить», Даже Крым принимает 500 детишек... А республиканские санатории молчат», «Вы приедьте посмотрите Давлеканово как живёт, работы нет одни магазины», «Давали поручение к середине декабря 2018г выработать программу по решению проблемы обнанутых дольщиков! Где результаты!? Как верить???».Были, впрочем, и те, кто выразил поддержку Хабирову и выступил против тех, кто «ноет». «Почему вы чего-то ждете от власти? Сами пробовали изменить свою жизнь к лучшему? Или вы выбрали для себя только "ныть" и поливать каждого грязью», «Очень приятно, что наконец-то в республике руководитель, который реально следит за текущей ситуацией, а не живёт где-то в своём мирке за большими заборами». «Какой народ такой и правитель...Прежде всего надо начинать с себя, а не с правителя как принято...». Один из пользователей даже назвал руководителя республики «глотком свежего воздуха». «Просто люди у нас уже настолько привыкли к произволу и блату что уже не верят ! Радий Фаритович Вы как глоток свежего воздуха, мы верим в вас, и уверены что все будет по справедливости и по совести…».Впрочем, люди не преминули возможности задать Хабирову и другие вопросы. Например, про продолжающийся в поликлиниках Сибая «бардак» и про ситуацию с маршрутками, начинающими задирать цены.