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В России регистрация рождения и смерти будет производиться автоматически

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество
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В России регистрация рождения и смерти будет производиться автоматически

В России может появиться автоматическая регистрация рождения и смерти. Россиянам больше не придётся собирать ряд документов, чтобы зарегистрировать факт рождения и смерти. Данные процедуры будут осуществляться автоматически, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Сообщается, что подобное решение позволит освободить жителей страны от необходимости подавать документы для регистрации рождения и смерти. При этом перечень услуг, оказание которых возможно и без участия заявителя, может быть расширен в будущем.

Напомним, на сегодняшний день регистрация рождения или смерти человека оформляется в центрах госуслуг (МФЦ) или через ЗАГС. При этом требуется много документов. Нововведения предусматривают автоматическую регистрацию.

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