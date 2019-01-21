В России регистрация рождения и смерти будет производиться автоматически
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В России может появиться автоматическая регистрация рождения и смерти. Россиянам больше не придётся собирать ряд документов, чтобы зарегистрировать факт рождения и смерти. Данные процедуры будут осуществляться автоматически, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Напомним, на сегодняшний день регистрация рождения или смерти человека оформляется в центрах госуслуг (МФЦ) или через ЗАГС. При этом требуется много документов. Нововведения предусматривают автоматическую регистрацию.
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