Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Комментарии (0)
В Уфе у одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы диагностировали опухоль мозга. По словам адвоката Наиля Багаутдинова, его подзащитный Павел Яромчук серьезно болен.
Читайте также:Жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке
Защита будет ходатайствовать о срочном обследовании Яромчука.
«Нужно решать вопрос о проведении стационарного или какого-то другого лечения», – передает слова Багаутдинова издание «КП-Уфа».Правда, адвокаты опасаются, что их прошение отклонят, как и все другие жалобы.
Напомним, 34-летнего Павла Яромчука и его коллег (51-летнего начальника УВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и 50-летнего начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева) арестовали в конце прошлого года после заявления 23-летней следователя-дознавателя. Девушка обвинила высокопоставленных полицейских в групповом изнасиловании. По ее словам, это произошло во время застолья в здании МВД.Всех участников вечеринки, включая саму жертву, уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. А троим мужчинам предъявили обвинения и отправили в СИЗО на время расследования.
Читайте также
Происшествия
Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы: у нас нет результатов экспертизы ДНК
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дознавателя из Уфы полицейского верит в его невиновность
Происшествия
Двоих обвиняемых в изнасиловании дознавателя из Уфы могут освободить из-под стражи
Происшествия
В деле о групповом изнасиловании в Уфе появилась взятка на 20 млн рублей
Происшествия
Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе, потребовал провести допрос на полиграфе
Происшествия
Верховный суд Башкирии оставил без изменений меру пресечения для двух полицейских-насильников из Уфы
Общество
О групповом изнасиловании в Уфе певец Шнур написал стихотворение
Происшествия
В Башкирии арестовали бывших сотрудников полиции, по подозрению в изнасиловании дознавателя