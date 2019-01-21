Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен

В Уфе у одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы диагностировали опухоль мозга. По словам адвоката Наиля Багаутдинова, его подзащитный Павел Яромчук серьезно болен.



«Нужно решать вопрос о проведении стационарного или какого-то другого лечения», – передает слова Багаутдинова издание «КП-Уфа».