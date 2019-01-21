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Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 109
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен

В Уфе у одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы диагностировали опухоль мозга. По словам адвоката Наиля Багаутдинова, его подзащитный Павел Яромчук серьезно болен.

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Сейчас бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району находится в СИЗО, поэтому заключение врачи делали на основе предоставленных им медицинских документов, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Защита будет ходатайствовать о срочном обследовании Яромчука.
«Нужно решать вопрос о проведении стационарного или какого-то другого лечения», – передает слова Багаутдинова издание «КП-Уфа».
Правда, адвокаты опасаются, что их прошение отклонят, как и все другие жалобы.

Напомним, 34-летнего Павла Яромчука и его коллег (51-летнего начальника УВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и 50-летнего начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева) арестовали в конце прошлого года после заявления 23-летней следователя-дознавателя. Девушка обвинила высокопоставленных полицейских в групповом изнасиловании. По ее словам, это произошло во время застолья в здании МВД.Всех участников вечеринки, включая саму жертву, уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. А троим мужчинам предъявили обвинения и отправили в СИЗО на время расследования.

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