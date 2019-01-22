Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия нового здания отдела МВД по Белебеевскому району

Сегодня в Белебее состоялось торжественное открытие нового здания отдела МВД России по Белебеевскому району. Его строительство началось в 2013 году и было полностью профинансировано из республиканского бюджета. Всего было затрачено более 290 миллионов рублей. В церемонии открытия приняли участие врио главы Башкортостана Радий Хабиров и министр внутренних дел республики Роман Деев.



Руководитель Башкортостана поздравил коллектив отдела полиции со значимым событием. Радий Хабиров отметил, что республика будет поддерживать МВД и оказывать помощь в материально-техническом обеспечении органов внутренних дел, сообщает Новости Башкирии сегодня.



«В новом здании для нас созданы прекрасные условия для работы, от этого многое зависит, спасибо республике за такой долгожданный подарок», — сказала следователь Юлия Катаузова.

Символический ключ от здания министру внутренних дел передал генеральный директор предприятия – застройщика – АО «Башкиравтодор» Андрей Пролипото. При строительстве нового здания общей площадью 4,7 тыс квадратных метров были учтены все современные требования к работе по приему граждан и к условиям труда сотрудников ОВД.Радию Хабирову показали, в каких условиях будут работать полицейские. В дежурной части руководитель региона поинтересовался, подключены ли к ним камеры наружного наблюдения системы «Безопасный город». По словам сотрудников Белебеевского РОВД, эта работа сейчас ведется. Руководитель республики отметил важность этого направления в вопросах обеспечения безопасности жителей Белебея.На втором этаже Радию Хабирову показали изолятор временного содержания, оборудованный по всем требованиям содержания заключенных под стражу. ИВС рассчитан на 100 человек. Служебные кабинеты сотрудников оборудованы необходимой техникой, закуплено специальное оборудование для экспертов – криминалистов. В одном из кабинетов Радий Хабиров пообщался со следователем, поинтересовался условиями труда.В инфраструктуру райотдела также входит вольеры для служебных собак, теплая автостоянка, собственная котельная, трансформаторная подстанция и насосная станция водоснабжения.Здесь же оборудован музей, где разместили экспонаты, которые рассказывает об истории Белеебевского РОВД.Подполковник милиции в отставке, член союза писателей России, автор 32 книг Рудольф Павлов подарил Радию Хабирову и Роману Дееву по два экземпляра своих книг. Руководитель Башкортостана вспомнил, что в студенческие годы во время учебы на юридическом факультете БГУ их часто привлекали в качестве дружинников и они помогали сотрудникам милиции разбирать семейные конфликты и задерживать дебоширов.После осмотра музея Радий Хабиров написал в почетной книге гостей, где пожелал сотрудникам и ветеранам отдела успехов в службе, благополучия и здоровья.Ранее районный отдел полиции располагался в здании 1775 года постройки, которое было признано объектом культурного наследия регионального значения. И даже неоднократный ремонт уже не позволял сотрудникам полиции работать в комфортных условиях.