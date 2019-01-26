Частные перевозчики в Уфе пожаловались, что от них требуют слишком много

В Уфе водители маршруток просят сделать им поблажки и не требовать всего сразу. На круглом столе, посвященном транспортной проблеме города и республики, частные перевозчики рассказали о трудностях, с которыми их приходится сталкиваться из-за переделки отрасли.



«Мы без голосового информатора жили почти 20 лет, может, еще несколько месяцев обойдемся без него», – попросил он.

«Я отношусь к вам с пониманием, но тем не менее буду добиваться внедрения речевых информаторов в отдельных маршрутах, хотя бы на загруженных линиях», – озвучил он свою позицию.

«Меня заставили купить новые автобусы, а эти на своих «Газельках» как ездили, так и ездят. Маршрут №236м, например, должен ездить до Северного автовокзала, а ездит до Центрального рынка, №310 должен ездить до Округа Галле, а ездит до Максимовки, на основании чего? А 280 и 284 маршрут вообще не имеют никаких документов!», – возмущается Фанис Батыров.

Мнение коллег по цеху озвучил Фанис Батыров, крупнейший игрок на уфимском рынке регулярных перевозок. По его словам, от частников требуют слишком много: внедрить терминалы безналичной оплаты, приобрести кассовые аппараты и установить речевые информаторы для объявления остановок. По подсчетам Батырова, на один автобус уйдет около 150 тысяч рублей, а ведь нужно, чтобы сам этот автобус был новый.Андрей Федосов, начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы, на это заявил, что понимает возмущение перевозчиков, но делать поблажки им не намерен.Также столичные частные перевозчики пожаловались на коллег из пригорода. По их словам, борьба с нелегалами в Уфе еще не закончена. Если среди внутригородских маршрутов водителей без лицензии и карты не осталось, то на межмуниципальных таких полно.Водители пригородных автобусов ездят через весь город, хотя имеют разрешение на проезд до узловых остановок.Причем об этой проблеме бизнесмен говорит уже давно, еще перед каникулами он заявлял о необходимости создать в столице остановки для пригородных автобусов, чтобы они не ездили по городским маршрутам. В Госкомтрансе тогда обещали подумать над этим и навести порядок на межмуниципальных маршрутах тоже.Напомним, ранее администрация Уфы опубликовала список маршрутов, которые останутся после реорганизации сферы пассажирских перевозок.