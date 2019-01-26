Частные перевозчики в Уфе пожаловались, что от них требуют слишком много
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В Уфе водители маршруток просят сделать им поблажки и не требовать всего сразу. На круглом столе, посвященном транспортной проблеме города и республики, частные перевозчики рассказали о трудностях, с которыми их приходится сталкиваться из-за переделки отрасли.
«Мы без голосового информатора жили почти 20 лет, может, еще несколько месяцев обойдемся без него», – попросил он.Андрей Федосов, начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы, на это заявил, что понимает возмущение перевозчиков, но делать поблажки им не намерен.
«Я отношусь к вам с пониманием, но тем не менее буду добиваться внедрения речевых информаторов в отдельных маршрутах, хотя бы на загруженных линиях», – озвучил он свою позицию.Также столичные частные перевозчики пожаловались на коллег из пригорода. По их словам, борьба с нелегалами в Уфе еще не закончена. Если среди внутригородских маршрутов водителей без лицензии и карты не осталось, то на межмуниципальных таких полно.
Водители пригородных автобусов ездят через весь город, хотя имеют разрешение на проезд до узловых остановок.
«Меня заставили купить новые автобусы, а эти на своих «Газельках» как ездили, так и ездят. Маршрут №236м, например, должен ездить до Северного автовокзала, а ездит до Центрального рынка, №310 должен ездить до Округа Галле, а ездит до Максимовки, на основании чего? А 280 и 284 маршрут вообще не имеют никаких документов!», – возмущается Фанис Батыров.Причем об этой проблеме бизнесмен говорит уже давно, еще перед каникулами он заявлял о необходимости создать в столице остановки для пригородных автобусов, чтобы они не ездили по городским маршрутам. В Госкомтрансе тогда обещали подумать над этим и навести порядок на межмуниципальных маршрутах тоже.Напомним, ранее администрация Уфы опубликовала список маршрутов, которые останутся после реорганизации сферы пассажирских перевозок.
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