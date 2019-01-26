В Башкирии стали известны города со значительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу

Министерство природных ресурсов и экологии РФ проанализировало динамику выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в городах. По данным на 2017 год, в России объём выбросов в атмосферу вырос на 0,13%. Специалисты рассказали, в каких городах Башкирии от предприятий отходит больше всего загрязняющих веществ и сколько из них улавливается и обезвреживается.



Уфе организации вырабатывают 265 188 тонн загрязняющих веществ. После утилизации в атмосферу попадает 143 533 тонны. Салавате производится 44 454 тонны веществ, но улавливается лишь 1,8%. В воздух после обезвреживания выбрасывается 43 647 тонн. В Стерлитамаке улавливается 73,4% от 147 695 тонн загрязняющих веществ. В атмосфере оказывается 39 220 тонн. Кумертау от источников загрязнения отходит 80 055 тонн веществ. В городе обезвреживается 83,7% из них – 67 002 тонны, причём удаётся переработать всё. Таким образом, в воздух попадает 13 053 тонны.Отметим, среди регионов ПФО за период с 2010 по 2017 годы наибольший показатель валового объёма выбросов загрязняющих веществ, включая выбросы от железнодорожного транспорта, отмечен именно у Башкирии – 841 481 тонна. Причём рост наблюдается во всех регионах, кроме Самарской и Оренбургской областей.