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Стало известно, кто сможет выйти на пенсию досрочно

Добавлено: 26.01.19
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Рубрика: Общество
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Стало известно, кто сможет выйти на пенсию досрочно

Некоторые жители России смогут пораньше выйти на пенсию. С 1 января 2019 года заработал закон, предусматривающий досрочный выход на пенсию для граждан предпенсионного возраста, лишившихся работы.

— Для граждан предпенсионного возраста новым пенсионным законом предусмотрена возможность выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста при отсутствии возможность трудоустроиться. Страховая пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом предусмотренного переходного периода. Такая пенсия назначается по представлению службы занятости. При этом у мужчин страховой стаж должен быть не меньше 25 лет, а у женщин — 20, — подчеркнули в ПФР.
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Человек может быть признан безработным при следующих обстоятельствах: увольнение в cвязи с ликвидацией организации или сокращением численности штата работников, отсутствие у органов службы занятости возможности для трудоустройства и др.

Потерявший работу может также по направлению службы занятости получить дополнительное профессиональное образование. Если человек проходит переобучение из-за того, что не может выполнять прежнюю работу в связи с утратой здоровья из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания, работодатель выплачивает ему 100 процентов средней зарплаты за три последних месяца до прекращения работы (но не выше максимального пособия по безработице).

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