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Корреспонденты поинтересовались у Хабирова, почему он не носит шапку

Добавлено: 27.01.19
Просмотров: 159
Рубрика: Общество
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Корреспонденты поинтересовались у Хабирова, почему он не носит шапку

Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Абзелиловском районе Башкирии. Там он традиционно встретился с местными жителями и обсудил с ними насущные проблемы.

Радий Хабиров: биография, национальность, семья, родители

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Жители республики заметили, что руководитель республики, несмотря на морозную погоду или снегопад, всегда находится на улице без шапки. Уфимский журналист решил узнать у врио главы Башкирии, с чем это связано. По его словам, люди беспокоятся о здоровье Хабирова.
— За 10 лет жизни в Москве я отвык от головного убора, но, раз жители просят, я же послушный человек, значит, о каком-то варианте шапки буду думать, — ответил на это Радий Хабиров.

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