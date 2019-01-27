Корреспонденты поинтересовались у Хабирова, почему он не носит шапку

Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Абзелиловском районе Башкирии. Там он традиционно встретился с местными жителями и обсудил с ними насущные проблемы.



— За 10 лет жизни в Москве я отвык от головного убора, но, раз жители просят, я же послушный человек, значит, о каком-то варианте шапки буду думать, — ответил на это Радий Хабиров.

Жители республики заметили, что руководитель республики, несмотря на морозную погоду или снегопад, всегда находится на улице без шапки. Уфимский журналист решил узнать у врио главы Башкирии, с чем это связано. По его словам, люди беспокоятся о здоровье Хабирова.