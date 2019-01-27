Ограничение на проезд по Бельскому мосту в Уфе до сих пор не снят
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В Уфе продолжает действовать ограничение движения для автомобильного транспорта по старому Бельскому мосту на южном выезде из города. Напомним, данные меры были введены накануне из-за морозной погоды. Сегодня в 7 часов утра ограничение должны были снять. Однако, до сих пор движение в данном направлении закрыто.
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«Движение будет возобновлено при повышении температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе уфимской администрации.Горожанам напоминают, что при закрытии движения по мосту через реку Белую можно будет воспользоваться альтернативными выездами из города – Пугачевским мостом или Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал».
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