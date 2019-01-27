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Ограничение на проезд по Бельскому мосту в Уфе до сих пор не снят

Добавлено: 27.01.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Ограничение на проезд по Бельскому мосту в Уфе до сих пор не снят

В Уфе продолжает действовать ограничение движения для автомобильного транспорта по старому Бельскому мосту на южном выезде из города. Напомним, данные меры были введены накануне из-за морозной погоды. Сегодня в 7 часов утра ограничение должны были снять. Однако, до сих пор движение в данном направлении закрыто.

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Напомним, это делается для уменьшения динамических нагрузок на мост. В 2018 году конструкции пролетных строений старого Бельского моста были отремонтированы, и специалисты рекомендовали временно закрывать его для движения транспорта при понижении температуры воздуха -25.
«Движение будет возобновлено при повышении температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе уфимской администрации.
Горожанам напоминают, что при закрытии движения по мосту через реку Белую можно будет воспользоваться альтернативными выездами из города – Пугачевским мостом или Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал».

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