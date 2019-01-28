Руководство Башкирии планирует спасти детский лагерь "Салют"

Во время оперативного совещания в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обсудил вопрос отдыха детей. Один из самых известных детских лагерей в республике - "Салют" - стал коммерческим. Из-за его скудной базы родители отказываются от путевок.

- Рядом с "Салютом" есть роддом и кардиоцентр. В создании центра республиканские власти будут опираться на опыт, полученный во время визита в Красногорск. Планируется обустроить стационар на 100 коек, создать полустационар на 250 посещений в смену.

Необходимо провести работу с населением. Объясните людям: да, лагерь "Салют" перестанет существовать, но на его месте появится современный реабилитационный центр для особенных детей.





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