Пожаловаться на вывоз мусора теперь можно позвонив по горячей линии

Открылась горячая линия для граждан по «мусорной реформе». Любой житель России может позвонить на бесплатный номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию обо всем, что касается этой темы.

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В Общероссийском народном фронте ждут сообщений о том, вывозят мусор или нет, с какой периодичностью это делается. Интересует общественников и какие суммы за оплату услуги люди увидят в своих платежках, какие изменения уже произошли. Затем будет составлен «народный доклад».