Пожаловаться на вывоз мусора теперь можно позвонив по горячей линии
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Открылась горячая линия для граждан по «мусорной реформе». Любой житель России может позвонить на бесплатный номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию обо всем, что касается этой темы.
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