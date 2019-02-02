Реакция жителей Башкирии на пятидневку в школах республики
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Жители Башкирии активно комментируют предложение руководителя республики Радия Хабирова о переводе школ на пятидневную учебную неделю. В частности, под его постом в «Вконтакте» сейчас массово появляются комментарии.
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Не забыли комментаторы и про учителей: «Учителям тоже нужны выходные, чтоб отдохнуть от рабочего процесса, писать планы по подготовке к урокам, по улучшению качества преподавания и к индив.подходу к детям». Тем не менее, у некоторых есть и возражения, и осторожные вопросы. Опасения связаны прежде всего с перераспределением уроков: «У нас в школе была пятидневка один год, по 7-9 уроков было, что хорошего?», «Идея не плохая, но не будет ли нагрузка в часах преподавания...»; «должны быть соблюдены СанПин нормы, т.е. если субботу высвобождаем, то в остальные дни нагрузки получается больше. В общем вопрос остался открытым». Есть и гораздо более резкие высказывания: «Уничтожим образование до конца»; «Вижу, что большинство голосует за пятидневку. но с общественной нагрузкой... Это какой-то реверанс в сторону занятости? Боимся, что дети вдруг расслабятся? У них итак здоровья нет. Только как быть с учебной программой? Втиснуть её в пятидневку? Добавится ещё по уроку в день?»; «Мы учились 6 дней, и ничего, ни кто не помер. Лучше уж в школе, чем целый день за компьютером и телефоном тупеть».
Имеется под постом даже один комментарий с призывом: «Верните советское образование».В целом жители республики одобряют нововведение, но просят внимательнее отнестись к вопросу перераспределения нагрузки.
Стоит отметить, что, согласно высказанной Хабировым идее, в субботу дети будут освобождены от уроков, но не от других мероприятий спортивного и культурного плана.
Карикатура: Камиль Бузыкаев
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