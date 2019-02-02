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Реакция жителей Башкирии на пятидневку в школах республики

Добавлено: 02.02.19
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Рубрика: Общество
Теги: Новости
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Реакция жителей Башкирии на пятидневку в школах республики

Жители Башкирии активно комментируют предложение руководителя республики Радия Хабирова о переводе школ на пятидневную учебную неделю. В частности, под его постом в «Вконтакте» сейчас массово появляются комментарии.

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В Башкирии школьники будут учиться пять дней в неделю
Большинство пользователей согласны с руководителем Башкирии. Они отмечают, что дети сильно загружены, и больше выходных дней им не помешает (орфография и пунктуация авторов сохранены): «Давно пора! дети действительно перегружены!»; «У меня ребенок каждый день ходит на тренировку!!!я за пять дней!!!»; «Мой ещё и спортсмен, каждый день тренировки, потом домашние задание, личного времени на отдых вообще не остаётся»; «Было бы очень удобно, мы давно об этом говорили, конечно только между мамами, больше никуда не обращались»; «Правильная! Выходные должны быть в кругу семьи. пусть даже июнь как дополнительный месяц для того, чтобы все часы учесть»; «Конечно нужно перейти на пятидневку. Дети по мимо школы и так заняты!!!( У кого курсы, у кого спортивные секции, дополнительные занятия и т.д.».

Не забыли комментаторы и про учителей: «Учителям тоже нужны выходные, чтоб отдохнуть от рабочего процесса, писать планы по подготовке к урокам, по улучшению качества преподавания и к индив.подходу к детям». Тем не менее, у некоторых есть и возражения, и осторожные вопросы. Опасения связаны прежде всего с перераспределением уроков: «У нас в школе была пятидневка один год, по 7-9 уроков было, что хорошего?», «Идея не плохая, но не будет ли нагрузка в часах преподавания...»; «должны быть соблюдены СанПин нормы, т.е. если субботу высвобождаем, то в остальные дни нагрузки получается больше. В общем вопрос остался открытым». Есть и гораздо более резкие высказывания: «Уничтожим образование до конца»; «Вижу, что большинство голосует за пятидневку. но с общественной нагрузкой... Это какой-то реверанс в сторону занятости? Боимся, что дети вдруг расслабятся? У них итак здоровья нет. Только как быть с учебной программой? Втиснуть её в пятидневку? Добавится ещё по уроку в день?»; «Мы учились 6 дней, и ничего, ни кто не помер. Лучше уж в школе, чем целый день за компьютером и телефоном тупеть».

Имеется под постом даже один комментарий с призывом: «Верните советское образование».В целом жители республики одобряют нововведение, но просят внимательнее отнестись к вопросу перераспределения нагрузки.

Стоит отметить, что, согласно высказанной Хабировым идее, в субботу дети будут освобождены от уроков, но не от других мероприятий спортивного и культурного плана.
Карикатура: Камиль Бузыкаев

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