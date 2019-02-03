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Кирилл Толмацкий известный как репер Децл умер от остановки сердца

Добавлено: 03.02.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
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Кирилл Толмацкий известный как репер Децл умер от остановки сердца

Умер Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщили представители рэпера в социальных сетях.

Менеджер музыканта Павел Беленец сообщил, что у Кирилла остановилось сердце. Случилось это спустя полчаса после концерта. Рэпер выступал в Ижевске.

По другим данным в Ижевск Децл приезжал не на концерт. Местный автодилер Никита Пантюхин закатил вечеринку в честь своего дня рождения — 30 лет. 

У Децла был диджейский сет, потом небольшое выступление.

Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Ему пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась куча людей — персонал, гости. 

Как, почему — ни у кого нет даже версий. Хозяин вечеринки клянётся, что никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Толмацкий не заказывал, странно себя не вёл.

Сообщается, что скорая помощь приехала быстро, но спасти исполнителя медики не смогли. Правоохранительные органы будут проводить проверку по факту смерти.

Как сообщили родственники, у исполнителя раньше не было проблем со здоровьем. Родные и близкие ждут экспертизу.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони). 

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