Какие существуют льготы на имущественный налог для предпенсионного возраста

В связи с проведением пенсионной реформы, в целях сохранения социальных гарантий, граждане предпенсионного возраста начиная с 2019 года имеют право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток земельного участка, а также по налогу на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты налога по одному объекту каждого вида, т.е. за одну квартиру, один жилой дом и т.д.



Ранее такое право у граждан возникало только с момента выхода на пенсию.



К лицам предпенсионного возраста относятся граждане, которым до назначения пенсии осталось пять и менее лет.



Для получения указанных льгот гражданам, достигшим в 2019 году предпенсионного возраста, налоговые органы рекомендуют в течение 2019 года обратиться в любой налоговый орган с заявлением на предоставление льготы, указав в нем реквизиты документа, подтверждающего предпенсионный возраст гражданина.



Таким документом является справка, подтверждающая предпенсионный возраст, выданная пенсионным фондом. Оформить такую справку можно любым удобным способом:

- обратиться лично в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы или любой офис МФЦ;



- направить в региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации письменный запрос (в Республике Башкортостан – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан по ул. З.Валиди, д.55);



- получить сведения в электронном виде на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru, используя пароль от портала Госуслуг в разделе «Личный кабинет гражданина» (вкладка «Пенсии» - Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста).



Для оперативности вынесения решения по заявлению о предоставлении налоговых льгот налоговые органы рекомендуют представлять документы, подтверждающие право на льготу, по возможности, вместе с заявлением.

